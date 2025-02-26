Dövizler / QUIK
QUIK: QuickLogic Corporation
5.81 USD 0.24 (3.97%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QUIK fiyatı bugün -3.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.61 ve Yüksek fiyatı olarak 6.15 aralığında işlem gördü.
QuickLogic Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
QUIK haberleri
Günlük aralık
5.61 6.15
Yıllık aralık
4.26 13.36
21 Eylül, Pazar