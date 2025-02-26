QuotazioniSezioni
QUIK: QuickLogic Corporation

5.81 USD 0.24 (3.97%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QUIK ha avuto una variazione del -3.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.61 e ad un massimo di 6.15.

Segui le dinamiche di QuickLogic Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.61 6.15
Intervallo Annuale
4.26 13.36
Chiusura Precedente
6.05
Apertura
6.10
Bid
5.81
Ask
6.11
Minimo
5.61
Massimo
6.15
Volume
736
Variazione giornaliera
-3.97%
Variazione Mensile
15.74%
Variazione Semestrale
13.48%
Variazione Annuale
-23.85%
21 settembre, domenica