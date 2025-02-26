Valute / QUIK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
QUIK: QuickLogic Corporation
5.81 USD 0.24 (3.97%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QUIK ha avuto una variazione del -3.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.61 e ad un massimo di 6.15.
Segui le dinamiche di QuickLogic Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QUIK News
- QuickLogic (QUIK) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- QuickLogic Corporation (QUIK) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Wall Street Analysts See QuickLogic (QUIK) as a Buy: Should You Invest?
- Should You Invest in QuickLogic (QUIK) Based on Bullish Wall Street Views?
- QuickLogic appoints Ron Shelton to board of directors
- QuickLogic Sales Fall 10 Percent
- Earnings call transcript: QuickLogic misses Q2 2025 earnings, stock rises
- QuickLogic (QUIK) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- QuickLogic earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- QuickLogic (QUIK) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Why the Market Dipped But QuickLogic (QUIK) Gained Today
- QuickLogic (QUIK) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- QuickLogic (QUIK) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- QuickLogic (QUIK) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- QuickLogic to Exhibit at Chips to Systems Conference (DAC) 2025
- QuickLogic joins Intel Foundry Chiplet Alliance
- Thrive-backed accounting firm Crete to spend $500 million in AI roll-up
- QuickLogic director Gary Tauss sells $5,270 in common stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- Everspin Technologies: A Speculative Play With More Downside Than Upside (NASDAQ:MRAM)
- QuickLogic Corporation (QUIK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
QUIK on the Community Forum
Intervallo Giornaliero
5.61 6.15
Intervallo Annuale
4.26 13.36
- Chiusura Precedente
- 6.05
- Apertura
- 6.10
- Bid
- 5.81
- Ask
- 6.11
- Minimo
- 5.61
- Massimo
- 6.15
- Volume
- 736
- Variazione giornaliera
- -3.97%
- Variazione Mensile
- 15.74%
- Variazione Semestrale
- 13.48%
- Variazione Annuale
- -23.85%
21 settembre, domenica