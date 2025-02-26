Devises / QUIK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
QUIK: QuickLogic Corporation
5.81 USD 0.24 (3.97%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QUIK a changé de -3.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.61 et à un maximum de 6.15.
Suivez la dynamique QuickLogic Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QUIK Nouvelles
- QuickLogic (QUIK) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- QuickLogic Corporation (QUIK) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Wall Street Analysts See QuickLogic (QUIK) as a Buy: Should You Invest?
- Should You Invest in QuickLogic (QUIK) Based on Bullish Wall Street Views?
- QuickLogic appoints Ron Shelton to board of directors
- QuickLogic Sales Fall 10 Percent
- Earnings call transcript: QuickLogic misses Q2 2025 earnings, stock rises
- QuickLogic (QUIK) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- QuickLogic earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- QuickLogic (QUIK) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Why the Market Dipped But QuickLogic (QUIK) Gained Today
- QuickLogic (QUIK) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- QuickLogic (QUIK) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- QuickLogic (QUIK) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- QuickLogic to Exhibit at Chips to Systems Conference (DAC) 2025
- QuickLogic joins Intel Foundry Chiplet Alliance
- Thrive-backed accounting firm Crete to spend $500 million in AI roll-up
- QuickLogic director Gary Tauss sells $5,270 in common stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- Everspin Technologies: A Speculative Play With More Downside Than Upside (NASDAQ:MRAM)
- QuickLogic Corporation (QUIK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
QUIK on the Community Forum
Range quotidien
5.61 6.15
Range Annuel
4.26 13.36
- Clôture Précédente
- 6.05
- Ouverture
- 6.10
- Bid
- 5.81
- Ask
- 6.11
- Plus Bas
- 5.61
- Plus Haut
- 6.15
- Volume
- 736
- Changement quotidien
- -3.97%
- Changement Mensuel
- 15.74%
- Changement à 6 Mois
- 13.48%
- Changement Annuel
- -23.85%
20 septembre, samedi