货币 / QUIK
QUIK: QuickLogic Corporation
5.53 USD 0.32 (5.47%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QUIK汇率已更改-5.47%。当日，交易品种以低点5.50和高点5.56进行交易。
关注QuickLogic Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QUIK新闻
- QuickLogic Corporation (QUIK) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Wall Street Analysts See QuickLogic (QUIK) as a Buy: Should You Invest?
- Should You Invest in QuickLogic (QUIK) Based on Bullish Wall Street Views?
- QuickLogic appoints Ron Shelton to board of directors
- QuickLogic Sales Fall 10 Percent
- Earnings call transcript: QuickLogic misses Q2 2025 earnings, stock rises
- QuickLogic (QUIK) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- QuickLogic earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- QuickLogic (QUIK) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Why the Market Dipped But QuickLogic (QUIK) Gained Today
- QuickLogic (QUIK) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- QuickLogic (QUIK) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- QuickLogic (QUIK) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- QuickLogic to Exhibit at Chips to Systems Conference (DAC) 2025
- QuickLogic joins Intel Foundry Chiplet Alliance
- Thrive-backed accounting firm Crete to spend $500 million in AI roll-up
- QuickLogic director Gary Tauss sells $5,270 in common stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- Everspin Technologies: A Speculative Play With More Downside Than Upside (NASDAQ:MRAM)
- QuickLogic Corporation (QUIK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
5.50 5.56
年范围
4.26 13.36
- 前一天收盘价
- 5.85
- 开盘价
- 5.54
- 卖价
- 5.53
- 买价
- 5.83
- 最低价
- 5.50
- 最高价
- 5.56
- 交易量
- 42
- 日变化
- -5.47%
- 月变化
- 10.16%
- 6个月变化
- 8.01%
- 年变化
- -27.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值