QUIK: QuickLogic Corporation
5.85 USD 0.20 (3.54%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QUIK за сегодня изменился на 3.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.60, а максимальная — 5.85.
Следите за динамикой QuickLogic Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.60 5.85
Годовой диапазон
4.26 13.36
- Предыдущее закрытие
- 5.65
- Open
- 5.67
- Bid
- 5.85
- Ask
- 6.15
- Low
- 5.60
- High
- 5.85
- Объем
- 130
- Дневное изменение
- 3.54%
- Месячное изменение
- 16.53%
- 6-месячное изменение
- 14.26%
- Годовое изменение
- -23.33%
