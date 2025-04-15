FiyatlarBölümler
Dövizler / QUAL
QUAL: iShares MSCI USA Quality Factor ETF

192.72 USD 0.67 (0.35%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QUAL fiyatı bugün 0.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 191.70 ve Yüksek fiyatı olarak 192.89 aralığında işlem gördü.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
191.70 192.89
Yıllık aralık
148.34 193.16
Önceki kapanış
192.05
Açılış
192.63
Satış
192.72
Alış
193.02
Düşük
191.70
Yüksek
192.89
Hacim
2.825 K
Günlük değişim
0.35%
Aylık değişim
3.02%
6 aylık değişim
13.18%
Yıllık değişim
7.38%
21 Eylül, Pazar