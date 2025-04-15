通貨 / QUAL
QUAL: iShares MSCI USA Quality Factor ETF
192.05 USD 0.75 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QUALの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり191.84の安値と193.16の高値で取引されました。
iShares MSCI USA Quality Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
191.84 193.16
1年のレンジ
148.34 193.16
- 以前の終値
- 191.30
- 始値
- 192.30
- 買値
- 192.05
- 買値
- 192.35
- 安値
- 191.84
- 高値
- 193.16
- 出来高
- 6.213 K
- 1日の変化
- 0.39%
- 1ヶ月の変化
- 2.66%
- 6ヶ月の変化
- 12.78%
- 1年の変化
- 7.01%
