QUAL
QUAL: iShares MSCI USA Quality Factor ETF

192.05 USD 0.75 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QUALの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり191.84の安値と193.16の高値で取引されました。

iShares MSCI USA Quality Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
191.84 193.16
1年のレンジ
148.34 193.16
以前の終値
191.30
始値
192.30
買値
192.05
買値
192.35
安値
191.84
高値
193.16
出来高
6.213 K
1日の変化
0.39%
1ヶ月の変化
2.66%
6ヶ月の変化
12.78%
1年の変化
7.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K