QUAL: iShares MSCI USA Quality Factor ETF
192.72 USD 0.67 (0.35%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QUAL a changé de 0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 191.70 et à un maximum de 192.89.
Suivez la dynamique iShares MSCI USA Quality Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
QUAL Nouvelles
Range quotidien
191.70 192.89
Range Annuel
148.34 193.16
- Clôture Précédente
- 192.05
- Ouverture
- 192.63
- Bid
- 192.72
- Ask
- 193.02
- Plus Bas
- 191.70
- Plus Haut
- 192.89
- Volume
- 2.825 K
- Changement quotidien
- 0.35%
- Changement Mensuel
- 3.02%
- Changement à 6 Mois
- 13.18%
- Changement Annuel
- 7.38%
20 septembre, samedi