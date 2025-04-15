CotationsSections
QUAL: iShares MSCI USA Quality Factor ETF

192.72 USD 0.67 (0.35%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QUAL a changé de 0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 191.70 et à un maximum de 192.89.

Range quotidien
191.70 192.89
Range Annuel
148.34 193.16
Clôture Précédente
192.05
Ouverture
192.63
Bid
192.72
Ask
193.02
Plus Bas
191.70
Plus Haut
192.89
Volume
2.825 K
Changement quotidien
0.35%
Changement Mensuel
3.02%
Changement à 6 Mois
13.18%
Changement Annuel
7.38%
