Валюты / QUAL
QUAL: iShares MSCI USA Quality Factor ETF
190.79 USD 0.63 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QUAL за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 190.32, а максимальная — 191.12.
Следите за динамикой iShares MSCI USA Quality Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QUAL
Дневной диапазон
190.32 191.12
Годовой диапазон
148.34 191.75
- Предыдущее закрытие
- 191.42
- Open
- 190.97
- Bid
- 190.79
- Ask
- 191.09
- Low
- 190.32
- High
- 191.12
- Объем
- 6.230 K
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 1.99%
- 6-месячное изменение
- 12.04%
- Годовое изменение
- 6.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.