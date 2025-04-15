货币 / QUAL
QUAL: iShares MSCI USA Quality Factor ETF
191.30 USD 0.51 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QUAL汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点190.08和高点192.15进行交易。
关注iShares MSCI USA Quality Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QUAL新闻
日范围
190.08 192.15
年范围
148.34 192.15
- 前一天收盘价
- 190.79
- 开盘价
- 190.91
- 卖价
- 191.30
- 买价
- 191.60
- 最低价
- 190.08
- 最高价
- 192.15
- 交易量
- 4.333 K
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 2.26%
- 6个月变化
- 12.34%
- 年变化
- 6.59%
