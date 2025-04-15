Divisas / QUAL
QUAL: iShares MSCI USA Quality Factor ETF
191.30 USD 0.51 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QUAL de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 190.08, mientras que el máximo ha alcanzado 192.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI USA Quality Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
190.08 192.15
Rango anual
148.34 192.15
- Cierres anteriores
- 190.79
- Open
- 190.91
- Bid
- 191.30
- Ask
- 191.60
- Low
- 190.08
- High
- 192.15
- Volumen
- 4.333 K
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- 2.26%
- Cambio a 6 meses
- 12.34%
- Cambio anual
- 6.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B