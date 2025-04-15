CotizacionesSecciones
Divisas / QUAL
QUAL: iShares MSCI USA Quality Factor ETF

191.30 USD 0.51 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QUAL de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 190.08, mientras que el máximo ha alcanzado 192.15.

Rango diario
190.08 192.15
Rango anual
148.34 192.15
Cierres anteriores
190.79
Open
190.91
Bid
191.30
Ask
191.60
Low
190.08
High
192.15
Volumen
4.333 K
Cambio diario
0.27%
Cambio mensual
2.26%
Cambio a 6 meses
12.34%
Cambio anual
6.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B