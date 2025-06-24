FiyatlarBölümler
Dövizler / QTWO
Geri dön - Hisse senetleri

QTWO: Q2 Holdings Inc

78.33 USD 5.93 (7.04%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QTWO fiyatı bugün -7.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.57 ve Yüksek fiyatı olarak 84.70 aralığında işlem gördü.

Q2 Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QTWO haberleri

Günlük aralık
77.57 84.70
Yıllık aralık
63.61 112.80
Önceki kapanış
84.26
Açılış
84.55
Satış
78.33
Alış
78.63
Düşük
77.57
Yüksek
84.70
Hacim
5.652 K
Günlük değişim
-7.04%
Aylık değişim
1.89%
6 aylık değişim
-1.36%
Yıllık değişim
-1.53%
21 Eylül, Pazar