QTWO: Q2 Holdings Inc
78.33 USD 5.93 (7.04%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QTWO ha avuto una variazione del -7.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.57 e ad un massimo di 84.70.
Segui le dinamiche di Q2 Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
77.57 84.70
Intervallo Annuale
63.61 112.80
- Chiusura Precedente
- 84.26
- Apertura
- 84.55
- Bid
- 78.33
- Ask
- 78.63
- Minimo
- 77.57
- Massimo
- 84.70
- Volume
- 5.652 K
- Variazione giornaliera
- -7.04%
- Variazione Mensile
- 1.89%
- Variazione Semestrale
- -1.36%
- Variazione Annuale
- -1.53%
20 settembre, sabato