Divisas / QTWO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
QTWO: Q2 Holdings Inc
83.08 USD 1.53 (1.88%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QTWO de hoy ha cambiado un 1.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 81.54, mientras que el máximo ha alcanzado 85.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Q2 Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QTWO News
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Q2’s AI-powered fraud detection tool shows 3x better results in first year
- How Much Upside is Left in Q2 Holdings (QTWO)? Wall Street Analysts Think 29.72%
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Q2 partners with OPN to enhance instant payment capabilities
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Q2 Holdings to dual list on NYSE Texas effective August 15
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- All You Need to Know About Q2 Holdings (QTWO) Rating Upgrade to Buy
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Q2 Holdings stock with $90 price target
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Q2 Holdings stock
- Needham raises Q2 Holdings stock price target to $115 on strong results
- Q2 Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:QTWO)
- Q2 Holdings, Inc. (QTWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Q2 Holdings misses EPS forecast for Q2 2025
- Q2 Holdings (QTWO) Misses Q2 Earnings Estimates
- Q2 Holdings earnings missed by $0.34, revenue topped estimates
- Q2 Holdings Q2 2025 slides: Revenue up 13%, turns profitable with $11.8M net income
- Q2 Holdings: 3 Key Developments To Watch In Q2 Earnings (NYSE:QTWO)
- Elon Musk’s Grok 4 Is Breaking Benchmarks – and Accelerating the AI Boom
- Victory RS Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSEGX)
- Q2 Holdings stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
Rango diario
81.54 85.08
Rango anual
63.61 112.80
- Cierres anteriores
- 81.55
- Open
- 81.54
- Bid
- 83.08
- Ask
- 83.38
- Low
- 81.54
- High
- 85.08
- Volumen
- 2.990 K
- Cambio diario
- 1.88%
- Cambio mensual
- 8.06%
- Cambio a 6 meses
- 4.62%
- Cambio anual
- 4.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B