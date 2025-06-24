КотировкиРазделы
QTWO
QTWO: Q2 Holdings Inc

81.55 USD 1.38 (1.66%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QTWO за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.40, а максимальная — 82.87.

Следите за динамикой Q2 Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
81.40 82.87
Годовой диапазон
63.61 112.80
Предыдущее закрытие
82.93
Open
82.77
Bid
81.55
Ask
81.85
Low
81.40
High
82.87
Объем
1.796 K
Дневное изменение
-1.66%
Месячное изменение
6.07%
6-месячное изменение
2.69%
Годовое изменение
2.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.