Валюты / QTWO
QTWO: Q2 Holdings Inc
81.55 USD 1.38 (1.66%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QTWO за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.40, а максимальная — 82.87.
Следите за динамикой Q2 Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
81.40 82.87
Годовой диапазон
63.61 112.80
- Предыдущее закрытие
- 82.93
- Open
- 82.77
- Bid
- 81.55
- Ask
- 81.85
- Low
- 81.40
- High
- 82.87
- Объем
- 1.796 K
- Дневное изменение
- -1.66%
- Месячное изменение
- 6.07%
- 6-месячное изменение
- 2.69%
- Годовое изменение
- 2.51%
