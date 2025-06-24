Währungen / QTWO
QTWO: Q2 Holdings Inc
84.26 USD 1.18 (1.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QTWO hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.33 bis zu einem Hoch von 85.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Q2 Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
83.33 85.01
Jahresspanne
63.61 112.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 83.08
- Eröffnung
- 83.86
- Bid
- 84.26
- Ask
- 84.56
- Tief
- 83.33
- Hoch
- 85.01
- Volumen
- 2.568 K
- Tagesänderung
- 1.42%
- Monatsänderung
- 9.60%
- 6-Monatsänderung
- 6.11%
- Jahresänderung
- 5.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K