QTWO: Q2 Holdings Inc

84.26 USD 1.18 (1.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QTWO hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.33 bis zu einem Hoch von 85.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Q2 Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
83.33 85.01
Jahresspanne
63.61 112.80
Vorheriger Schlusskurs
83.08
Eröffnung
83.86
Bid
84.26
Ask
84.56
Tief
83.33
Hoch
85.01
Volumen
2.568 K
Tagesänderung
1.42%
Monatsänderung
9.60%
6-Monatsänderung
6.11%
Jahresänderung
5.92%
