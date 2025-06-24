クォートセクション
通貨 / QTWO
QTWO: Q2 Holdings Inc

84.26 USD 1.18 (1.42%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QTWOの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり83.33の安値と85.01の高値で取引されました。

Q2 Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QTWO News

1日のレンジ
83.33 85.01
1年のレンジ
63.61 112.80
以前の終値
83.08
始値
83.86
買値
84.26
買値
84.56
安値
83.33
高値
85.01
出来高
2.568 K
1日の変化
1.42%
1ヶ月の変化
9.60%
6ヶ月の変化
6.11%
1年の変化
5.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K