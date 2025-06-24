通貨 / QTWO
QTWO: Q2 Holdings Inc
84.26 USD 1.18 (1.42%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QTWOの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり83.33の安値と85.01の高値で取引されました。
Q2 Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
QTWO News
1日のレンジ
83.33 85.01
1年のレンジ
63.61 112.80
- 以前の終値
- 83.08
- 始値
- 83.86
- 買値
- 84.26
- 買値
- 84.56
- 安値
- 83.33
- 高値
- 85.01
- 出来高
- 2.568 K
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- 9.60%
- 6ヶ月の変化
- 6.11%
- 1年の変化
- 5.92%
