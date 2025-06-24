통화 / QTWO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
QTWO: Q2 Holdings Inc
78.33 USD 5.93 (7.04%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QTWO 환율이 오늘 -7.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 77.57이고 고가는 84.70이었습니다.
Q2 Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QTWO News
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Q2’s AI-powered fraud detection tool shows 3x better results in first year
- How Much Upside is Left in Q2 Holdings (QTWO)? Wall Street Analysts Think 29.72%
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Q2 partners with OPN to enhance instant payment capabilities
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Q2 Holdings to dual list on NYSE Texas effective August 15
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- All You Need to Know About Q2 Holdings (QTWO) Rating Upgrade to Buy
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Q2 Holdings stock with $90 price target
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Q2 Holdings stock
- Needham raises Q2 Holdings stock price target to $115 on strong results
- Q2 Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:QTWO)
- Q2 Holdings, Inc. (QTWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Q2 Holdings misses EPS forecast for Q2 2025
- Q2 Holdings (QTWO) Misses Q2 Earnings Estimates
- Q2 Holdings earnings missed by $0.34, revenue topped estimates
- Q2 Holdings Q2 2025 slides: Revenue up 13%, turns profitable with $11.8M net income
- Q2 Holdings: 3 Key Developments To Watch In Q2 Earnings (NYSE:QTWO)
- Elon Musk’s Grok 4 Is Breaking Benchmarks – and Accelerating the AI Boom
- Victory RS Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSEGX)
- Q2 Holdings stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
일일 변동 비율
77.57 84.70
년간 변동
63.61 112.80
- 이전 종가
- 84.26
- 시가
- 84.55
- Bid
- 78.33
- Ask
- 78.63
- 저가
- 77.57
- 고가
- 84.70
- 볼륨
- 5.652 K
- 일일 변동
- -7.04%
- 월 변동
- 1.89%
- 6개월 변동
- -1.36%
- 년간 변동율
- -1.53%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K