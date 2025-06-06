FiyatlarBölümler
Dövizler / QSIAW
Geri dön - Hisse senetleri

QSIAW: Quantum-Si Incorporated - Warrant

0.2112 USD 0.0875 (29.29%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QSIAW fiyatı bugün -29.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1925 ve Yüksek fiyatı olarak 0.3225 aralığında işlem gördü.

Quantum-Si Incorporated - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QSIAW haberleri

Günlük aralık
0.1925 0.3225
Yıllık aralık
0.0480 2.2250
Önceki kapanış
0.2987
Açılış
0.2950
Satış
0.2112
Alış
0.2142
Düşük
0.1925
Yüksek
0.3225
Hacim
243
Günlük değişim
-29.29%
Aylık değişim
-54.09%
6 aylık değişim
-46.53%
Yıllık değişim
143.88%
21 Eylül, Pazar