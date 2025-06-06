通貨 / QSIAW
QSIAW: Quantum-Si Incorporated - Warrant
0.2987 USD 0.0890 (42.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QSIAWの今日の為替レートは、42.44%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2150の安値と0.3300の高値で取引されました。
Quantum-Si Incorporated - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.2150 0.3300
1年のレンジ
0.0480 2.2250
- 以前の終値
- 0.2097
- 始値
- 0.2350
- 買値
- 0.2987
- 買値
- 0.3017
- 安値
- 0.2150
- 高値
- 0.3300
- 出来高
- 113
- 1日の変化
- 42.44%
- 1ヶ月の変化
- -35.07%
- 6ヶ月の変化
- -24.38%
- 1年の変化
- 244.92%
