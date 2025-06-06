クォートセクション
通貨 / QSIAW
QSIAW: Quantum-Si Incorporated - Warrant

0.2987 USD 0.0890 (42.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QSIAWの今日の為替レートは、42.44%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2150の安値と0.3300の高値で取引されました。

Quantum-Si Incorporated - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.2150 0.3300
1年のレンジ
0.0480 2.2250
以前の終値
0.2097
始値
0.2350
買値
0.2987
買値
0.3017
安値
0.2150
高値
0.3300
出来高
113
1日の変化
42.44%
1ヶ月の変化
-35.07%
6ヶ月の変化
-24.38%
1年の変化
244.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K