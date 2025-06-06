CotizacionesSecciones
Divisas / QSIAW
QSIAW: Quantum-Si Incorporated - Warrant

0.2097 USD 0.0067 (3.10%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QSIAW de hoy ha cambiado un -3.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1656, mientras que el máximo ha alcanzado 0.2470.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Quantum-Si Incorporated - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
0.1656 0.2470
Rango anual
0.0480 2.2250
Cierres anteriores
0.2164
Open
0.2470
Bid
0.2097
Ask
0.2127
Low
0.1656
High
0.2470
Volumen
87
Cambio diario
-3.10%
Cambio mensual
-54.41%
Cambio a 6 meses
-46.91%
Cambio anual
142.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B