Valute / QSIAW
QSIAW: Quantum-Si Incorporated - Warrant
0.2112 USD 0.0875 (29.29%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QSIAW ha avuto una variazione del -29.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1925 e ad un massimo di 0.3225.
Segui le dinamiche di Quantum-Si Incorporated - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.1925 0.3225
Intervallo Annuale
0.0480 2.2250
- Chiusura Precedente
- 0.2987
- Apertura
- 0.2950
- Bid
- 0.2112
- Ask
- 0.2142
- Minimo
- 0.1925
- Massimo
- 0.3225
- Volume
- 243
- Variazione giornaliera
- -29.29%
- Variazione Mensile
- -54.09%
- Variazione Semestrale
- -46.53%
- Variazione Annuale
- 143.88%
21 settembre, domenica