QSIAW: Quantum-Si Incorporated - Warrant

0.2112 USD 0.0875 (29.29%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QSIAW ha avuto una variazione del -29.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1925 e ad un massimo di 0.3225.

Segui le dinamiche di Quantum-Si Incorporated - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1925 0.3225
Intervallo Annuale
0.0480 2.2250
Chiusura Precedente
0.2987
Apertura
0.2950
Bid
0.2112
Ask
0.2142
Minimo
0.1925
Massimo
0.3225
Volume
243
Variazione giornaliera
-29.29%
Variazione Mensile
-54.09%
Variazione Semestrale
-46.53%
Variazione Annuale
143.88%
21 settembre, domenica