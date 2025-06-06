KurseKategorien
QSIAW: Quantum-Si Incorporated - Warrant

0.2294 USD 0.0693 (23.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QSIAW hat sich für heute um -23.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1925 bis zu einem Hoch von 0.3225 gehandelt.

Verfolgen Sie die Quantum-Si Incorporated - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1925 0.3225
Jahresspanne
0.0480 2.2250
Vorheriger Schlusskurs
0.2987
Eröffnung
0.2950
Bid
0.2294
Ask
0.2324
Tief
0.1925
Hoch
0.3225
Volumen
188
Tagesänderung
-23.20%
Monatsänderung
-50.13%
6-Monatsänderung
-41.92%
Jahresänderung
164.90%
