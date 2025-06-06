Währungen / QSIAW
QSIAW: Quantum-Si Incorporated - Warrant
0.2294 USD 0.0693 (23.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QSIAW hat sich für heute um -23.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1925 bis zu einem Hoch von 0.3225 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quantum-Si Incorporated - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.1925 0.3225
Jahresspanne
0.0480 2.2250
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2987
- Eröffnung
- 0.2950
- Bid
- 0.2294
- Ask
- 0.2324
- Tief
- 0.1925
- Hoch
- 0.3225
- Volumen
- 188
- Tagesänderung
- -23.20%
- Monatsänderung
- -50.13%
- 6-Monatsänderung
- -41.92%
- Jahresänderung
- 164.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K