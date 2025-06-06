Валюты / QSIAW
QSIAW: Quantum-Si Incorporated - Warrant
0.2164 USD 0.0048 (2.27%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QSIAW за сегодня изменился на 2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2000, а максимальная — 0.2300.
Следите за динамикой Quantum-Si Incorporated - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.2000 0.2300
Годовой диапазон
0.0480 2.2250
- Предыдущее закрытие
- 0.2116
- Open
- 0.2100
- Bid
- 0.2164
- Ask
- 0.2194
- Low
- 0.2000
- High
- 0.2300
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 2.27%
- Месячное изменение
- -52.96%
- 6-месячное изменение
- -45.22%
- Годовое изменение
- 149.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.