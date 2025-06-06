통화 / QSIAW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
QSIAW: Quantum-Si Incorporated - Warrant
0.2112 USD 0.0875 (29.29%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QSIAW 환율이 오늘 -29.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.1925이고 고가는 0.3225이었습니다.
Quantum-Si Incorporated - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
0.1925 0.3225
년간 변동
0.0480 2.2250
- 이전 종가
- 0.2987
- 시가
- 0.2950
- Bid
- 0.2112
- Ask
- 0.2142
- 저가
- 0.1925
- 고가
- 0.3225
- 볼륨
- 243
- 일일 변동
- -29.29%
- 월 변동
- -54.09%
- 6개월 변동
- -46.53%
- 년간 변동율
- 143.88%
20 9월, 토요일