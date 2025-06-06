CotationsSections
QSIAW
QSIAW: Quantum-Si Incorporated - Warrant

0.2112 USD 0.0875 (29.29%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QSIAW a changé de -29.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1925 et à un maximum de 0.3225.

Suivez la dynamique Quantum-Si Incorporated - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.1925 0.3225
Range Annuel
0.0480 2.2250
Clôture Précédente
0.2987
Ouverture
0.2950
Bid
0.2112
Ask
0.2142
Plus Bas
0.1925
Plus Haut
0.3225
Volume
243
Changement quotidien
-29.29%
Changement Mensuel
-54.09%
Changement à 6 Mois
-46.53%
Changement Annuel
143.88%
20 septembre, samedi