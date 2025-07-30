Dövizler / QRVO
QRVO: Qorvo Inc
91.81 USD 1.78 (1.98%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QRVO fiyatı bugün 1.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.12 ve Yüksek fiyatı olarak 92.25 aralığında işlem gördü.
Qorvo Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
88.12 92.25
Yıllık aralık
49.46 107.33
- Önceki kapanış
- 90.03
- Açılış
- 90.03
- Satış
- 91.81
- Alış
- 92.11
- Düşük
- 88.12
- Yüksek
- 92.25
- Hacim
- 8.123 K
- Günlük değişim
- 1.98%
- Aylık değişim
- 3.16%
- 6 aylık değişim
- 27.16%
- Yıllık değişim
- -9.72%
21 Eylül, Pazar