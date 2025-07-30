FiyatlarBölümler
QRVO
QRVO: Qorvo Inc

91.81 USD 1.78 (1.98%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QRVO fiyatı bugün 1.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.12 ve Yüksek fiyatı olarak 92.25 aralığında işlem gördü.

Qorvo Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
88.12 92.25
Yıllık aralık
49.46 107.33
Önceki kapanış
90.03
Açılış
90.03
Satış
91.81
Alış
92.11
Düşük
88.12
Yüksek
92.25
Hacim
8.123 K
Günlük değişim
1.98%
Aylık değişim
3.16%
6 aylık değişim
27.16%
Yıllık değişim
-9.72%
21 Eylül, Pazar