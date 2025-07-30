CotationsSections
Devises / QRVO
Retour à Actions

QRVO: Qorvo Inc

91.81 USD 1.78 (1.98%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QRVO a changé de 1.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.12 et à un maximum de 92.25.

Suivez la dynamique Qorvo Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QRVO Nouvelles

Range quotidien
88.12 92.25
Range Annuel
49.46 107.33
Clôture Précédente
90.03
Ouverture
90.03
Bid
91.81
Ask
92.11
Plus Bas
88.12
Plus Haut
92.25
Volume
8.123 K
Changement quotidien
1.98%
Changement Mensuel
3.16%
Changement à 6 Mois
27.16%
Changement Annuel
-9.72%
20 septembre, samedi