Devises / QRVO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
QRVO: Qorvo Inc
91.81 USD 1.78 (1.98%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QRVO a changé de 1.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.12 et à un maximum de 92.25.
Suivez la dynamique Qorvo Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QRVO Nouvelles
- Why Qorvo (QRVO) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why Qorvo (QRVO) is a Top Value Stock for the Long-Term
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Jefferies upgrades Maxscend Microelectronics stock to Buy on Samsung opportunity
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why Is Qorvo (QRVO) Up 6.3% Since Last Earnings Report?
- Pinpointing Skyworks Loss At Apple And More (NASDAQ:SWKS)
- RF Industries Plunges 25% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Qorvo shareholders approve stock plans and board nominees at annual meeting
- Qorvo: The Defense Angle No One Sees (NASDAQ:QRVO)
- Here's Why Qorvo (QRVO) is a Strong Momentum Stock
- Qorvo (QRVO) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Skyworks Solutions price target lowered to $65 by Morgan Stanley
- Tower Semiconductor stock price target raised to $66 by Benchmark
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Qorvo Q1 Revenue Falls 7.7%
- Mizuho raises Qorvo stock price target to $87 on strong quarterly results
- Piper Sandler raises Qorvo stock price target to $125 on strong results
- Stifel raises Qorvo stock price target to $88 on strong quarterly results
- Qorvo Beats Q1 Earnings Estimates Despite Y/Y Lower Revenues
- Qorvo stock price target raised to $90 from $75 at Loop Capital
- Needham raises Qorvo stock price target to $104 on Apple content gains
Range quotidien
88.12 92.25
Range Annuel
49.46 107.33
- Clôture Précédente
- 90.03
- Ouverture
- 90.03
- Bid
- 91.81
- Ask
- 92.11
- Plus Bas
- 88.12
- Plus Haut
- 92.25
- Volume
- 8.123 K
- Changement quotidien
- 1.98%
- Changement Mensuel
- 3.16%
- Changement à 6 Mois
- 27.16%
- Changement Annuel
- -9.72%
20 septembre, samedi