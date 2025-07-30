КотировкиРазделы
QRVO: Qorvo Inc

86.94 USD 0.53 (0.61%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QRVO за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.06, а максимальная — 87.79.

Следите за динамикой Qorvo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
86.06 87.79
Годовой диапазон
49.46 107.33
Предыдущее закрытие
86.41
Open
87.19
Bid
86.94
Ask
87.24
Low
86.06
High
87.79
Объем
4.695 K
Дневное изменение
0.61%
Месячное изменение
-2.31%
6-месячное изменение
20.42%
Годовое изменение
-14.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.