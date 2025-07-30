Валюты / QRVO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QRVO: Qorvo Inc
86.94 USD 0.53 (0.61%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QRVO за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.06, а максимальная — 87.79.
Следите за динамикой Qorvo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QRVO
- Why Qorvo (QRVO) is a Top Value Stock for the Long-Term
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Jefferies upgrades Maxscend Microelectronics stock to Buy on Samsung opportunity
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why Is Qorvo (QRVO) Up 6.3% Since Last Earnings Report?
- Pinpointing Skyworks Loss At Apple And More (NASDAQ:SWKS)
- RF Industries Plunges 25% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Qorvo shareholders approve stock plans and board nominees at annual meeting
- Qorvo: The Defense Angle No One Sees (NASDAQ:QRVO)
- Here's Why Qorvo (QRVO) is a Strong Momentum Stock
- Qorvo (QRVO) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Skyworks Solutions price target lowered to $65 by Morgan Stanley
- Tower Semiconductor stock price target raised to $66 by Benchmark
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Qorvo Q1 Revenue Falls 7.7%
- Mizuho raises Qorvo stock price target to $87 on strong quarterly results
- Piper Sandler raises Qorvo stock price target to $125 on strong results
- Stifel raises Qorvo stock price target to $88 on strong quarterly results
- Qorvo Beats Q1 Earnings Estimates Despite Y/Y Lower Revenues
- Qorvo stock price target raised to $90 from $75 at Loop Capital
- Needham raises Qorvo stock price target to $104 on Apple content gains
- Stock Market Today: Dow Rises Ahead Of Fed Decision, Powell; Nvidia Gains On Price-Target Hike (Live Coverage)
Дневной диапазон
86.06 87.79
Годовой диапазон
49.46 107.33
- Предыдущее закрытие
- 86.41
- Open
- 87.19
- Bid
- 86.94
- Ask
- 87.24
- Low
- 86.06
- High
- 87.79
- Объем
- 4.695 K
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- -2.31%
- 6-месячное изменение
- 20.42%
- Годовое изменение
- -14.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.