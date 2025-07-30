CotizacionesSecciones
QRVO
QRVO: Qorvo Inc

87.67 USD 0.73 (0.84%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QRVO de hoy ha cambiado un 0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 86.16, mientras que el máximo ha alcanzado 89.39.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Qorvo Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
86.16 89.39
Rango anual
49.46 107.33
Cierres anteriores
86.94
Open
86.76
Bid
87.67
Ask
87.97
Low
86.16
High
89.39
Volumen
5.249 K
Cambio diario
0.84%
Cambio mensual
-1.49%
Cambio a 6 meses
21.43%
Cambio anual
-13.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B