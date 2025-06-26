Dövizler / QGEN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
QGEN: Qiagen N.V
45.93 USD 0.19 (0.42%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QGEN fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.45 ve Yüksek fiyatı olarak 46.12 aralığında işlem gördü.
Qiagen N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QGEN haberleri
- INCY Obtains FDA Approval for Label Expansion of Ruxolitinib Cream
- QGEN Stock Gains From CE-IVDR Certification for QIAstat-Dx Portfolio
- QIAGEN receives CE-IVDR certification for full QIAstat-Dx test portfolio
- Qiagen N.V. (QGEN) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025
- Hologic's 2025 Outlook Improves on Strong Q3, Easing Tariff Headwinds
- QIAGEN Stock May Benefit From the US Clearance of QIAstat-Dx Rise
- The Role of M&A in Hologic's Growth Story: Are More Deals in Sight?
- Earnings call transcript: Qiagen Q2 2025 sees revenue beat, stock dips
- INCY Stock Trading Close to Its 52-Week High: Buy, Sell or Hold?
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- Why Qiagen (QGEN) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Qiagen (QGEN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Qiagen (QGEN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Qiagen posts strong Q2, raises 2025 sales outlook
- CERVOMED INC (CRVO) Surges 11.6%: Is This an Indication of Further Gains?
- Berenberg raises Qiagen stock price target to EUR50 on growth pillars
- Why Qiagen (QGEN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Deep Sail Capital Partner Q2 2025 Investor Letter
- Qiagen NV stock reaches 52-week high at 48.91 USD
- Is Hologic Stock a Risky Investment Ahead of Its Q3 Earnings Report?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Qiagen NV stock hits 52-week high at 48.82 USD
- Qiagen stock reaches 52-week high at 48.24 USD
Günlük aralık
45.45 46.12
Yıllık aralık
37.64 51.88
- Önceki kapanış
- 45.74
- Açılış
- 45.55
- Satış
- 45.93
- Alış
- 46.23
- Düşük
- 45.45
- Yüksek
- 46.12
- Hacim
- 2.748 K
- Günlük değişim
- 0.42%
- Aylık değişim
- -3.06%
- 6 aylık değişim
- 14.31%
- Yıllık değişim
- 1.06%
21 Eylül, Pazar