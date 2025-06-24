Валюты / QGEN
QGEN: Qiagen N.V
45.59 USD 0.18 (0.40%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QGEN за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.20, а максимальная — 45.71.
Следите за динамикой Qiagen N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QGEN
- QGEN Stock Gains From CE-IVDR Certification for QIAstat-Dx Portfolio
- QIAGEN receives CE-IVDR certification for full QIAstat-Dx test portfolio
- Qiagen N.V. (QGEN) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025
- Hologic's 2025 Outlook Improves on Strong Q3, Easing Tariff Headwinds
- QIAGEN Stock May Benefit From the US Clearance of QIAstat-Dx Rise
- The Role of M&A in Hologic's Growth Story: Are More Deals in Sight?
- Earnings call transcript: Qiagen Q2 2025 sees revenue beat, stock dips
- INCY Stock Trading Close to Its 52-Week High: Buy, Sell or Hold?
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- Why Qiagen (QGEN) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Qiagen (QGEN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Qiagen (QGEN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Qiagen posts strong Q2, raises 2025 sales outlook
- CERVOMED INC (CRVO) Surges 11.6%: Is This an Indication of Further Gains?
- Berenberg raises Qiagen stock price target to EUR50 on growth pillars
- Why Qiagen (QGEN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Deep Sail Capital Partner Q2 2025 Investor Letter
- Qiagen NV stock reaches 52-week high at 48.91 USD
- Is Hologic Stock a Risky Investment Ahead of Its Q3 Earnings Report?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Qiagen NV stock hits 52-week high at 48.82 USD
- Qiagen stock reaches 52-week high at 48.24 USD
- Barclays initiates Qiagen stock with overweight rating on diagnostics strength
Дневной диапазон
45.20 45.71
Годовой диапазон
37.64 51.88
- Предыдущее закрытие
- 45.41
- Open
- 45.45
- Bid
- 45.59
- Ask
- 45.89
- Low
- 45.20
- High
- 45.71
- Объем
- 2.091 K
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- -3.78%
- 6-месячное изменение
- 13.46%
- Годовое изменение
- 0.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.