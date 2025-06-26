CotationsSections
Devises / QGEN
QGEN: Qiagen N.V

45.93 USD 0.19 (0.42%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QGEN a changé de 0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.45 et à un maximum de 46.12.

Suivez la dynamique Qiagen N.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
45.45 46.12
Range Annuel
37.64 51.88
Clôture Précédente
45.74
Ouverture
45.55
Bid
45.93
Ask
46.23
Plus Bas
45.45
Plus Haut
46.12
Volume
2.748 K
Changement quotidien
0.42%
Changement Mensuel
-3.06%
Changement à 6 Mois
14.31%
Changement Annuel
1.06%
