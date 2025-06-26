통화 / QGEN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
QGEN: Qiagen N.V
45.93 USD 0.19 (0.42%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QGEN 환율이 오늘 0.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.45이고 고가는 46.12이었습니다.
Qiagen N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QGEN News
- INCY Obtains FDA Approval for Label Expansion of Ruxolitinib Cream
- QGEN Stock Gains From CE-IVDR Certification for QIAstat-Dx Portfolio
- QIAGEN receives CE-IVDR certification for full QIAstat-Dx test portfolio
- Qiagen N.V. (QGEN) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025
- Hologic's 2025 Outlook Improves on Strong Q3, Easing Tariff Headwinds
- QIAGEN Stock May Benefit From the US Clearance of QIAstat-Dx Rise
- The Role of M&A in Hologic's Growth Story: Are More Deals in Sight?
- Earnings call transcript: Qiagen Q2 2025 sees revenue beat, stock dips
- INCY Stock Trading Close to Its 52-Week High: Buy, Sell or Hold?
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- Why Qiagen (QGEN) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Qiagen (QGEN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Qiagen (QGEN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Qiagen posts strong Q2, raises 2025 sales outlook
- CERVOMED INC (CRVO) Surges 11.6%: Is This an Indication of Further Gains?
- Berenberg raises Qiagen stock price target to EUR50 on growth pillars
- Why Qiagen (QGEN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Deep Sail Capital Partner Q2 2025 Investor Letter
- Qiagen NV stock reaches 52-week high at 48.91 USD
- Is Hologic Stock a Risky Investment Ahead of Its Q3 Earnings Report?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Qiagen NV stock hits 52-week high at 48.82 USD
- Qiagen stock reaches 52-week high at 48.24 USD
일일 변동 비율
45.45 46.12
년간 변동
37.64 51.88
- 이전 종가
- 45.74
- 시가
- 45.55
- Bid
- 45.93
- Ask
- 46.23
- 저가
- 45.45
- 고가
- 46.12
- 볼륨
- 2.748 K
- 일일 변동
- 0.42%
- 월 변동
- -3.06%
- 6개월 변동
- 14.31%
- 년간 변동율
- 1.06%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K