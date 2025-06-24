Währungen / QGEN
QGEN: Qiagen N.V
45.74 USD 0.30 (0.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QGEN hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.64 bis zu einem Hoch von 46.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Qiagen N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
QGEN News
- QGEN Stock Gains From CE-IVDR Certification for QIAstat-Dx Portfolio
- QIAGEN receives CE-IVDR certification for full QIAstat-Dx test portfolio
- Qiagen N.V. (QGEN) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025
- Hologic's 2025 Outlook Improves on Strong Q3, Easing Tariff Headwinds
- QIAGEN Stock May Benefit From the US Clearance of QIAstat-Dx Rise
- The Role of M&A in Hologic's Growth Story: Are More Deals in Sight?
- Earnings call transcript: Qiagen Q2 2025 sees revenue beat, stock dips
- INCY Stock Trading Close to Its 52-Week High: Buy, Sell or Hold?
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- Why Qiagen (QGEN) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Qiagen (QGEN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Qiagen (QGEN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Qiagen posts strong Q2, raises 2025 sales outlook
- CERVOMED INC (CRVO) Surges 11.6%: Is This an Indication of Further Gains?
- Berenberg raises Qiagen stock price target to EUR50 on growth pillars
- Why Qiagen (QGEN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Deep Sail Capital Partner Q2 2025 Investor Letter
- Qiagen NV stock reaches 52-week high at 48.91 USD
- Is Hologic Stock a Risky Investment Ahead of Its Q3 Earnings Report?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Qiagen NV stock hits 52-week high at 48.82 USD
- Qiagen stock reaches 52-week high at 48.24 USD
- Barclays initiates Qiagen stock with overweight rating on diagnostics strength
Tagesspanne
45.64 46.05
Jahresspanne
37.64 51.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.44
- Eröffnung
- 45.67
- Bid
- 45.74
- Ask
- 46.04
- Tief
- 45.64
- Hoch
- 46.05
- Volumen
- 1.895 K
- Tagesänderung
- 0.66%
- Monatsänderung
- -3.46%
- 6-Monatsänderung
- 13.84%
- Jahresänderung
- 0.64%
