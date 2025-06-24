KurseKategorien
Währungen / QGEN
Zurück zum Aktien

QGEN: Qiagen N.V

45.74 USD 0.30 (0.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QGEN hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.64 bis zu einem Hoch von 46.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Qiagen N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QGEN News

Tagesspanne
45.64 46.05
Jahresspanne
37.64 51.88
Vorheriger Schlusskurs
45.44
Eröffnung
45.67
Bid
45.74
Ask
46.04
Tief
45.64
Hoch
46.05
Volumen
1.895 K
Tagesänderung
0.66%
Monatsänderung
-3.46%
6-Monatsänderung
13.84%
Jahresänderung
0.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K