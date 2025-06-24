通貨 / QGEN
QGEN: Qiagen N.V
45.74 USD 0.30 (0.66%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QGENの今日の為替レートは、0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり45.64の安値と46.05の高値で取引されました。
Qiagen N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
45.64 46.05
1年のレンジ
37.64 51.88
- 以前の終値
- 45.44
- 始値
- 45.67
- 買値
- 45.74
- 買値
- 46.04
- 安値
- 45.64
- 高値
- 46.05
- 出来高
- 1.895 K
- 1日の変化
- 0.66%
- 1ヶ月の変化
- -3.46%
- 6ヶ月の変化
- 13.84%
- 1年の変化
- 0.64%
