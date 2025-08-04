FiyatlarBölümler
PZZA: Papa John's International Inc

47.51 USD 1.75 (3.82%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PZZA fiyatı bugün 3.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.26 ve Yüksek fiyatı olarak 48.31 aralığında işlem gördü.

Papa John's International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
45.26 48.31
Yıllık aralık
30.16 60.76
Önceki kapanış
45.76
Açılış
46.30
Satış
47.51
Alış
47.81
Düşük
45.26
Yüksek
48.31
Hacim
4.470 K
Günlük değişim
3.82%
Aylık değişim
-1.84%
6 aylık değişim
15.46%
Yıllık değişim
-11.58%
21 Eylül, Pazar