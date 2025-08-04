货币 / PZZA
PZZA: Papa John's International Inc
48.66 USD 0.96 (1.93%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PZZA汇率已更改-1.93%。当日，交易品种以低点48.15和高点50.10进行交易。
关注Papa John's International Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PZZA新闻
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Irth Capital raising assets for constructivist fund, Abbot to lead effort
- Papa John's To Return To India By October, Challenges Domino's With Ambitious 650-Store Expansion By 2035 - Papa John's International (NASDAQ:PZZA)
- Papa John’s to re-enter India with plan for 650 pizza stores by 2035
- Papa John's Shows Signs Of A Turnaround (PZZA)
- Is Papa John's Enhanced Loyalty Program Strengthening Repeat Business?
- Papa John's: Turnaround Story That Can Accelerate (NASDAQ:PZZA)
- Can Domino's New Menu Additions Boost Average Ticket Size?
- Pizza Hut menu adds a completely new type of pizza
- Papa Johns makes bold new menu change to defeat pizza rivals
- Benchmark raises Papa John’s stock price target to $60 on solid Q2 results
- Papa Johns issues stern warning about customer behavior
- KeyBanc reiterates Sector Weight rating on Papa John’s stock after 2Q25 beat
- Papa John’s price target raised to $45 from $41 at Jefferies on solid Q2 beat
- Papa John's International, Inc. (PZZA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Papa John's (PZZA) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Papa John's Leverages Rising Visits And Core Pizza Focus To Ignite 2025 Growth - Papa John's International (NASDAQ:PZZA)
- Papa John's (PZZA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Papa John’s earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Papa John’s shares rise as Q2 earnings beat expectations
- Potbelly (PBPB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Yum Brands (YUM) Misses Q2 Earnings Estimates
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Perdoceo Education (NASDAQ:PRDO), Funko (NASDAQ:FNKO)
- Denny’s offers mixed views on restaurant industry, as bigger rivals prepare to report earnings this week
日范围
48.15 50.10
年范围
30.16 60.76
- 前一天收盘价
- 49.62
- 开盘价
- 49.79
- 卖价
- 48.66
- 买价
- 48.96
- 最低价
- 48.15
- 最高价
- 50.10
- 交易量
- 2.795 K
- 日变化
- -1.93%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- 18.25%
- 年变化
- -9.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值