PZZA: Papa John's International Inc

47.51 USD 1.75 (3.82%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PZZA a changé de 3.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.26 et à un maximum de 48.31.

Suivez la dynamique Papa John's International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
45.26 48.31
Range Annuel
30.16 60.76
Clôture Précédente
45.76
Ouverture
46.30
Bid
47.51
Ask
47.81
Plus Bas
45.26
Plus Haut
48.31
Volume
4.470 K
Changement quotidien
3.82%
Changement Mensuel
-1.84%
Changement à 6 Mois
15.46%
Changement Annuel
-11.58%
