PZZA: Papa John's International Inc
46.55 USD 0.79 (1.73%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PZZA hat sich für heute um 1.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.05 bis zu einem Hoch von 46.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Papa John's International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
46.05 46.84
Jahresspanne
30.16 60.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.76
- Eröffnung
- 46.30
- Bid
- 46.55
- Ask
- 46.85
- Tief
- 46.05
- Hoch
- 46.84
- Volumen
- 135
- Tagesänderung
- 1.73%
- Monatsänderung
- -3.82%
- 6-Monatsänderung
- 13.12%
- Jahresänderung
- -13.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K