PZZA: Papa John's International Inc
45.76 USD 0.37 (0.80%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PZZAの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり45.29の安値と46.49の高値で取引されました。
Papa John's International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
45.29 46.49
1年のレンジ
30.16 60.76
- 以前の終値
- 46.13
- 始値
- 46.11
- 買値
- 45.76
- 買値
- 46.06
- 安値
- 45.29
- 高値
- 46.49
- 出来高
- 2.110 K
- 1日の変化
- -0.80%
- 1ヶ月の変化
- -5.45%
- 6ヶ月の変化
- 11.20%
- 1年の変化
- -14.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K