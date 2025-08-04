КотировкиРазделы
PZZA: Papa John's International Inc

48.66 USD 0.96 (1.93%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PZZA за сегодня изменился на -1.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.15, а максимальная — 50.10.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
48.15 50.10
Годовой диапазон
30.16 60.76
Предыдущее закрытие
49.62
Open
49.79
Bid
48.66
Ask
48.96
Low
48.15
High
50.10
Объем
2.795 K
Дневное изменение
-1.93%
Месячное изменение
0.54%
6-месячное изменение
18.25%
Годовое изменение
-9.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.