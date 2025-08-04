Валюты / PZZA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PZZA: Papa John's International Inc
48.66 USD 0.96 (1.93%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PZZA за сегодня изменился на -1.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.15, а максимальная — 50.10.
Следите за динамикой Papa John's International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PZZA
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Irth Capital raising assets for constructivist fund, Abbot to lead effort
- Papa John's To Return To India By October, Challenges Domino's With Ambitious 650-Store Expansion By 2035 - Papa John's International (NASDAQ:PZZA)
- Papa John’s to re-enter India with plan for 650 pizza stores by 2035
- Papa John's Shows Signs Of A Turnaround (PZZA)
- Is Papa John's Enhanced Loyalty Program Strengthening Repeat Business?
- Papa John's: Turnaround Story That Can Accelerate (NASDAQ:PZZA)
- Can Domino's New Menu Additions Boost Average Ticket Size?
- Pizza Hut menu adds a completely new type of pizza
- Papa Johns makes bold new menu change to defeat pizza rivals
- Benchmark raises Papa John’s stock price target to $60 on solid Q2 results
- Papa Johns issues stern warning about customer behavior
- KeyBanc reiterates Sector Weight rating on Papa John’s stock after 2Q25 beat
- Papa John’s price target raised to $45 from $41 at Jefferies on solid Q2 beat
- Papa John's International, Inc. (PZZA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Papa John's (PZZA) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Papa John's Leverages Rising Visits And Core Pizza Focus To Ignite 2025 Growth - Papa John's International (NASDAQ:PZZA)
- Papa John's (PZZA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Papa John’s earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Papa John’s shares rise as Q2 earnings beat expectations
- Potbelly (PBPB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Yum Brands (YUM) Misses Q2 Earnings Estimates
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Perdoceo Education (NASDAQ:PRDO), Funko (NASDAQ:FNKO)
- Denny’s offers mixed views on restaurant industry, as bigger rivals prepare to report earnings this week
Дневной диапазон
48.15 50.10
Годовой диапазон
30.16 60.76
- Предыдущее закрытие
- 49.62
- Open
- 49.79
- Bid
- 48.66
- Ask
- 48.96
- Low
- 48.15
- High
- 50.10
- Объем
- 2.795 K
- Дневное изменение
- -1.93%
- Месячное изменение
- 0.54%
- 6-месячное изменение
- 18.25%
- Годовое изменение
- -9.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.