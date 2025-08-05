통화 / PZZA
PZZA: Papa John's International Inc
47.51 USD 1.75 (3.82%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PZZA 환율이 오늘 3.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.26이고 고가는 48.31이었습니다.
Papa John's International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PZZA News
일일 변동 비율
45.26 48.31
년간 변동
30.16 60.76
- 이전 종가
- 45.76
- 시가
- 46.30
- Bid
- 47.51
- Ask
- 47.81
- 저가
- 45.26
- 고가
- 48.31
- 볼륨
- 4.470 K
- 일일 변동
- 3.82%
- 월 변동
- -1.84%
- 6개월 변동
- 15.46%
- 년간 변동율
- -11.58%
20 9월, 토요일