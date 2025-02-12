Dövizler / PX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PX: P10 Inc Class A
11.96 USD 0.19 (1.56%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PX fiyatı bugün -1.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.96 ve Yüksek fiyatı olarak 12.18 aralığında işlem gördü.
P10 Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PX haberleri
- P10, Inc. (PX) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- P10 director Poston sells $188,550 in shares
- P10 to dual list on NYSE Texas alongside New York Stock Exchange
- P10, Inc. (PX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- P10 (PX) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- P10, Inc. (PX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sphere 3D Corp. (ANY) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Enhanced Capital Announces Release of 2024 Community Impact Report
- P10 CEO Luke A. Sarsfield III acquires $49,349 in company stock
- P10 executive Mark Hood purchases $49,050 in stock
- RCP Advisors Closes Fund XIX on $314 Million
- RCP Fund XIX Closes on $314 Million
- P10 Inc. sees $120,000 stock sale by Madorsky trust
- P10 Inc. insider sells $299,402 in stock
- P10 executive sells shares worth $299,402
- Wall Street Eyes Recovery As S&P 500, Nasdaq Futures Rise After Trump's Tariff-Driven Selloff Wipes Out $9 Trillion In Six Weeks - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- 'Steady Eddie' Intuitive Surgical Named To IBD 50: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
- Meta Platforms Among Half Dozen In Stock Spotlight: Watch IBD 50, Big Cap 20, Other Top IBD Screens
- This Private Equity Stock Climbs Toward Buy Point As Earnings Accelerate In 'Transformational' Year
- Breakout Watch: Some Thought This IPO Was 'Toast' — Then The Tables Turned
- P10, Inc. (PX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
11.96 12.18
Yıllık aralık
8.85 14.28
- Önceki kapanış
- 12.15
- Açılış
- 12.14
- Satış
- 11.96
- Alış
- 12.26
- Düşük
- 11.96
- Yüksek
- 12.18
- Hacim
- 915
- Günlük değişim
- -1.56%
- Aylık değişim
- -0.83%
- 6 aylık değişim
- 2.22%
- Yıllık değişim
- 12.83%
21 Eylül, Pazar