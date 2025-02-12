通貨 / PX
PX: P10 Inc Class A
12.15 USD 0.40 (3.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PXの今日の為替レートは、3.40%変化しました。日中、通貨は1あたり11.83の安値と12.24の高値で取引されました。
P10 Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
11.83 12.24
1年のレンジ
8.85 14.28
- 以前の終値
- 11.75
- 始値
- 11.83
- 買値
- 12.15
- 買値
- 12.45
- 安値
- 11.83
- 高値
- 12.24
- 出来高
- 945
- 1日の変化
- 3.40%
- 1ヶ月の変化
- 0.75%
- 6ヶ月の変化
- 3.85%
- 1年の変化
- 14.62%
