통화 / PX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PX: P10 Inc Class A
11.96 USD 0.19 (1.56%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PX 환율이 오늘 -1.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.96이고 고가는 12.18이었습니다.
P10 Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PX News
- P10, Inc. (PX) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- P10 director Poston sells $188,550 in shares
- P10 to dual list on NYSE Texas alongside New York Stock Exchange
- P10, Inc. (PX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- P10 (PX) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- P10, Inc. (PX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sphere 3D Corp. (ANY) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Enhanced Capital Announces Release of 2024 Community Impact Report
- P10 CEO Luke A. Sarsfield III acquires $49,349 in company stock
- P10 executive Mark Hood purchases $49,050 in stock
- RCP Advisors Closes Fund XIX on $314 Million
- RCP Fund XIX Closes on $314 Million
- P10 Inc. sees $120,000 stock sale by Madorsky trust
- P10 Inc. insider sells $299,402 in stock
- P10 executive sells shares worth $299,402
- Wall Street Eyes Recovery As S&P 500, Nasdaq Futures Rise After Trump's Tariff-Driven Selloff Wipes Out $9 Trillion In Six Weeks - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- 'Steady Eddie' Intuitive Surgical Named To IBD 50: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
- Meta Platforms Among Half Dozen In Stock Spotlight: Watch IBD 50, Big Cap 20, Other Top IBD Screens
- This Private Equity Stock Climbs Toward Buy Point As Earnings Accelerate In 'Transformational' Year
- Breakout Watch: Some Thought This IPO Was 'Toast' — Then The Tables Turned
- P10, Inc. (PX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
11.96 12.18
년간 변동
8.85 14.28
- 이전 종가
- 12.15
- 시가
- 12.14
- Bid
- 11.96
- Ask
- 12.26
- 저가
- 11.96
- 고가
- 12.18
- 볼륨
- 915
- 일일 변동
- -1.56%
- 월 변동
- -0.83%
- 6개월 변동
- 2.22%
- 년간 변동율
- 12.83%
20 9월, 토요일