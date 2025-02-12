시세섹션
통화 / PX
주식로 돌아가기

PX: P10 Inc Class A

11.96 USD 0.19 (1.56%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PX 환율이 오늘 -1.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.96이고 고가는 12.18이었습니다.

P10 Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PX News

일일 변동 비율
11.96 12.18
년간 변동
8.85 14.28
이전 종가
12.15
시가
12.14
Bid
11.96
Ask
12.26
저가
11.96
고가
12.18
볼륨
915
일일 변동
-1.56%
월 변동
-0.83%
6개월 변동
2.22%
년간 변동율
12.83%
20 9월, 토요일