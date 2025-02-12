Währungen / PX
PX: P10 Inc Class A
12.08 USD 0.07 (0.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PX hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.04 bis zu einem Hoch von 12.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die P10 Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PX News
Tagesspanne
12.04 12.16
Jahresspanne
8.85 14.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.15
- Eröffnung
- 12.14
- Bid
- 12.08
- Ask
- 12.38
- Tief
- 12.04
- Hoch
- 12.16
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -0.58%
- Monatsänderung
- 0.17%
- 6-Monatsänderung
- 3.25%
- Jahresänderung
- 13.96%
