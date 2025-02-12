Валюты / PX
PX: P10 Inc Class A
11.88 USD 0.08 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PX за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.81, а максимальная — 12.02.
Следите за динамикой P10 Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PX
Дневной диапазон
11.81 12.02
Годовой диапазон
8.85 14.28
- Предыдущее закрытие
- 11.96
- Open
- 11.93
- Bid
- 11.88
- Ask
- 12.18
- Low
- 11.81
- High
- 12.02
- Объем
- 381
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- -1.49%
- 6-месячное изменение
- 1.54%
- Годовое изменение
- 12.08%
