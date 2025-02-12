货币 / PX
PX: P10 Inc Class A
11.88 USD 0.08 (0.67%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PX汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点11.81和高点12.02进行交易。
关注P10 Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PX新闻
- P10, Inc. (PX) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- P10 director Poston sells $188,550 in shares
- P10 to dual list on NYSE Texas alongside New York Stock Exchange
- P10, Inc. (PX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- P10 (PX) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- P10, Inc. (PX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sphere 3D Corp. (ANY) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Enhanced Capital Announces Release of 2024 Community Impact Report
- P10 CEO Luke A. Sarsfield III acquires $49,349 in company stock
- P10 executive Mark Hood purchases $49,050 in stock
- RCP Advisors Closes Fund XIX on $314 Million
- RCP Fund XIX Closes on $314 Million
- P10 Inc. sees $120,000 stock sale by Madorsky trust
- P10 Inc. insider sells $299,402 in stock
- P10 executive sells shares worth $299,402
- Wall Street Eyes Recovery As S&P 500, Nasdaq Futures Rise After Trump's Tariff-Driven Selloff Wipes Out $9 Trillion In Six Weeks - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- 'Steady Eddie' Intuitive Surgical Named To IBD 50: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
- Meta Platforms Among Half Dozen In Stock Spotlight: Watch IBD 50, Big Cap 20, Other Top IBD Screens
- This Private Equity Stock Climbs Toward Buy Point As Earnings Accelerate In 'Transformational' Year
- Breakout Watch: Some Thought This IPO Was 'Toast' — Then The Tables Turned
- P10, Inc. (PX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
11.81 12.02
年范围
8.85 14.28
- 前一天收盘价
- 11.96
- 开盘价
- 11.93
- 卖价
- 11.88
- 买价
- 12.18
- 最低价
- 11.81
- 最高价
- 12.02
- 交易量
- 381
- 日变化
- -0.67%
- 月变化
- -1.49%
- 6个月变化
- 1.54%
- 年变化
- 12.08%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值