PURR: Hyperliquid Strategies Inc
PURR fiyatı bugün -3.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.74 ve Yüksek fiyatı olarak 3.96 aralığında işlem gördü.
Hyperliquid Strategies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Sıkça sorulan sorular
PURR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Hyperliquid Strategies Inc hisse senedi 3.74 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 3.74 - 3.96 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 3.86 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 479 değerine ulaştı. PURR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Hyperliquid Strategies Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?
Hyperliquid Strategies Inc hisse senedi şu anda 3.74 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -12.00% ve USD değerlerini izler. PURR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
PURR hisse senedi nasıl alınır?
Hyperliquid Strategies Inc hisselerini şu anki 3.74 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 3.74 ve Ask 4.04 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 479 ve günlük değişim oranı -4.59% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PURR fiyat hareketlerini takip edin.
PURR hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Hyperliquid Strategies Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 3.33 - 4.65 ve mevcut fiyatı 3.74 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 3.74 veya Ask 4.04 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -12.00% ve 6 aylık değişim oranı -12.00% değerlerini karşılaştırır. PURR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Hyperliquid Strategies Inc hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Hyperliquid Strategies Inc hisse senedi yıllık olarak 4.65 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 3.33 - 4.65). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 3.86 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Hyperliquid Strategies Inc performansını takip edin.
Hyperliquid Strategies Inc hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Hyperliquid Strategies Inc (PURR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 3.33 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 3.74 ve hareket ettiği yıllık aralık 3.33 - 4.65 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PURR fiyat hareketlerini izleyin.
PURR hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Hyperliquid Strategies Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 3.86 ve yıllık değişim oranı -12.00% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 3.86
- Açılış
- 3.92
- Satış
- 3.74
- Alış
- 4.04
- Düşük
- 3.74
- Yüksek
- 3.96
- Hacim
- 479
- Günlük değişim
- -3.11%
- Aylık değişim
- -12.00%
- 6 aylık değişim
- -12.00%
- Yıllık değişim
- -12.00%
- Açıklanan
- 0.8%
- Beklenti
- 0.9%
- Önceki
- 0.9%
- Açıklanan
- -1.812 M
- Beklenti
- 4.780 M
- Önceki
- 0.574 M
- Açıklanan
- 0.308 M
- Beklenti
- 0.101 M
- Önceki
- -0.457 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.00%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki